Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Znamy termin i rywala

To już oficjalne! Jan Błachowicz (29-10-1, 9 KO, 9 SUB) po ponad półtorarocznej przerwie wróci do oktagonu organizacji UFC. Polak wystąpi podczas gali w Londynie 22 marca. Rywalem "Cieszyńskiego Księcia" będzie Carlos Ulberg (11-1, 7 KO, 1 SUB).