Ostatnie tygodnie to dla Mai Chwalińskiej niekończące się pasmo sukcesów. Nasza zawodniczka wywalczyła trzy trofea w zaledwie miesiąc. Wygrana w turnieju WTA 125 na kortach ziemnych we Florianopolis w singlu i w deblu, a do tego sukces w zmaganiach tej samej rangi w Buenos Aires sprawiły, że Polka awansowała aż o trzydzieści miejsc w światowym rankingu. Sukcesu koleżance z reprezentacji pogratulowała sama Iga Świątek.