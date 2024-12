Adrian Siemieniec szczerze przed meczem Ligi Konferencji. "Nie możemy do tego doprowadzić"

- Spodziewamy się przeciwnika, który będzie miał determinację i będzie dążył do zwycięstwa - taki scenariusz meczu na wyjeździe z czeskim FK Mlada Bolesław przewiduje trener piłkarzy Jagiellonii Adrian Siemieniec. W czwartek o 21. zespoły zagrają ze sobą w piątej kolejce Ligi Konferencji.

Jagiellonia po czterech spotkaniach w fazie zasadniczej LK ma 10 punktów i jest w tabeli trzecia, za Chelsea i Legią Warszawa. FK Mlada Bolesław w tych rozgrywkach spisuje się słabo. W poprzedniej kolejce, wygrywając z Betisem 2:1, czeska drużyna zdobyła pierwsze punkty w fazie zasadniczej i zajmuje 30. miejsce w łącznej tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: "To już kolejny mecz ostatniej szansy". Trener mocno przed starciem z Jagiellonią

W lidze krajowej FK Mlada Bolesław wygrała jednak trzy kolejne mecze, co daje tej drużynie bilans czterech kolejnych zwycięstw. Jagiellonia może pochwalić się dużo lepszym bilansem, bo od połowy września nie przegrała siedemnastu kolejnych spotkań w ekstraklasie, Pucharze Polski i Lidze Konferencji.

- Jako gość, spodziewam się przeciwnika, który będzie miał w sobie dużo determinacji do tego, żeby wygrać spotkanie, zważywszy na dobry moment, w którym są i ostatnie zwycięstwo w Lidze Konferencji. Biorąc pod uwagę, że zostały dwa mecze, na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby dać sobie szansę powalczyć o play-offy - mówił Siemieniec w środę, na przedmeczowej konferencji prasowej.

Dopytywany ocenił, że FK Mlada Bolesław przypomina sposobem gry słoweńskie NK Celje, z którym Jagiellonia zremisowała 3:3 na wyjeździe w poprzedniej rundzie LK.

- Jeżeli faktycznie miałbym znaleźć porównanie, to użyłbym takiego, aczkolwiek nie "jeden do jeden", bo mimo wszystko są to dwie inne drużyny - powiedział.

- Wiemy, że FK Mlada Bolesław to drużyna, która potrafi atakować (...), ma niezłe indywidualności, które potrafią stworzyć zagrożenie, ale też znajdujemy rzeczy w ich defensywie, które na pewno będziemy chcieli wykorzystać - mówił szkoleniowiec.

- Musimy dobrze kontrolować ten mecz bez piłki. Więcej prowadzić grę na naszych ofensywnych zasadach, co nie będzie proste, bo gramy na wyjeździe i po drugiej stronie będziemy mieli bardzo zdeterminowanego przeciwnika - dodał Siemieniec.

- Nie możemy doprowadzić do otwartego spotkania, musimy lepiej je kontrolować bez piłki - i to był nasz wniosek po meczu z Celje. I chciałbym, żeby jutro (czwartek) była w tym aspekcie poprawa na boisku - mówił trener Jagiellonii.

Kiedy mecz Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Jagiellonia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 20:50. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:45 w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

PAP