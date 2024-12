Piłkarz mistrza Polski ukarany przez sąd! Wyrok nie jest prawomocny

Białostocki Sąd Rejonowy ukarał grzywną i orzekł czasowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec francuskiego napastnika Jagiellonii Lamine'a D., obwinionego o to, że jechał samochodem 135 km/h i nie miał uprawnień do prowadzenia auta. To wyrok nakazowy; nie jest prawomocny.