To naprawdę się dzieje! Pilna wiadomość dla Legii nadeszła z Niemiec. Teraz są jedyni

Legia Warszawa pozostała jedynym klubem w sezonie 2024/25 w fazie ligowej europejskich pucharów, który zachował czyste konto we wszystkich dotychczasowych meczach. Ostatnim zespołem, który mógł się tym pochwalić, był Inter Mediolan (uczestnik Ligi Mistrzów), jednak po stracie bramki w 90. minucie wtorkowego meczu z Bayerem 04 Leverkusen, to "Wojskowi" jako jedyni zachowali zero z tyłu.

Legia Warszawa kontynuuje swoją imponującą passę w Lidze Konferencji UEFA 2024/25. Podopieczni Goncalo Feio wygrali wszystkie dotychczasowe mecze, zdobywając komplet punktów i nie tracąc przy tym ani jednej bramki. Przełożyło się to na wysokie, drugie miejsce w tabeli. Wyżej jest tylko angielska Chelsea.

We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów Inter Mediolan przegrał z Bayerem Leverkusen 0:1, tracąc swoją pierwszą bramkę w tych rozgrywkach w 90. minucie spotkania. W barwach "Nerazzurrich" cały mecz rozegrał Piotr Zieliński, który jednak nie zdołał uchronić swojej drużyny przed porażką. Dzięki tej straconej bramce przez podopiecznych Simone Inzaghiego, Legia pozostaje jedyną drużyną w europejskich pucharach, która do tej pory zachowała czyste konto w każdym starciu.

W polskiej PKO BP Ekstraklasie "Legioniści" również radzą sobie bardzo dobrze, zajmując czwarte miejsce w tabeli po stosunkowo słabym początku sezonu. W ostatnim meczu pokonali Zagłębie Lubin 3:0 po bramkach Sergio Barcii, Bartosza Kapustki oraz Ryoyi Morishity, co potwierdza ich dobrą formę w ostatnich spotkaniach. Mimo kontuzji kilku kluczowych zawodników, takich jak Rafał Augustyniak i Ruben Vinagre, zespół trenera Feio będzie chciał utrzymać wysoką jakość gry nie tylko w lidze, ale również w europejskich pucharach, w których, jak potwierdzają poprzednie mecze, mogą powalczyć nawet o to prestiżowe trofeum. "Wojskowi" pragną zrobić kolejny krok do bezpośredniego awansu do 1/8 finału LK.

W najbliższy czwartek Legia zmierzy się z FC Lugano w meczu piątej kolejki fazy grupowej rozgrywek, który będzie transmitowany w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18:35, a przedmeczowe studio startuje o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.