W czwartkowy wieczór piłkarze Jagiellonii Białystok powalczą o kolejne zwycięstwo w Lidze Konferencji UEFA. Tym razem czeka ich wyjazd do Czech, gdzie zmierzą się z Mladą Bolesław. Czy "Duma Podlasia" wygra i dopisze trzy punkty do swojego konta? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.