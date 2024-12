Jastrzębski Węgiel zagra z Barkomem Każany Lwów w meczu 16. kolejki PlusLigi. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl.

To będzie starcie liderów rozgrywek z jedną z najsłabszych drużyn. Niespodzianki spodziewa się mało kto, ale może to będzie ten mecz, który okaże się przełamaniem zespołu ze Lwowa? Jedno jest pewne - ukraińska drużyna bardzo tego potrzebuje.

Mistrzowie Polski nie będą jednak litościwi. We własnej hali z pewnością będą chcieli zwyciężyć i to za pełną pulę. Jeśli im się to uda, umocnią się na prowadzenie w tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.