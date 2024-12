Sześć statuetek MVP, niemalże pobity rekord. Ten gracz PlusLigi idzie jak burza

Siatkarz ten notuje fantastyczny start w PlusLidze. Na półmetku fazy zasadniczej sezonu 2024/2025 zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących. Do tego zgarnął już sześć statuetek MVP i prowadzi Steam Hemarpol Norwid Częstochowa do fazy play-off. To niemałe zaskoczenie.