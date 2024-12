Losowanie grup MŚ siatkarek 2025. Gdzie obejrzeć? Transmisja i stream online

We wtorek w Bangkoku odbędzie się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata siatkarek 2025, które rozegrane zostaną w Tajlandii. Polska reprezentacja zajmuje obecnie szóste miejsce w międzynarodowym rankingu i jest w gronie rozstawionych uczestników. Z kim zagrają Polki? Transmisja i stream online losowania grup MŚ siatkarek 2025 we wtorek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.