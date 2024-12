Jesteśmy na półmetku Ligi Mistrzów siatkarzy. Ekipa ze stolicy jest na dobrej drodze, żeby awansować do play-offów bezpośrednio z pierwszej pozycji, które gwarantuje miejsce w ćwierćfinale. Jak warszawiacy poradzą sobie we wtorkowej rywalizacji z drużyną ze Słowenii? Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa – ACH Volley Lublana w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.