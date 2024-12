To był absolutny nokaut! Potężny atak Tomasza Fornala w Lidze Mistrzów

W środowy wieczór Jastrzębski Węgiel pokonał zespół Chaumont VB 52 3:1 w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wygrana ta powoduje, że drużyna ze Śląska przybliżyła się do bezpośredniego awansu do ćwierćfinałów tych rozgrywek. Sebastian Closter, libero francuskiego klubu nie będzie z pewnością wspominać dobrze wyjazdu do Jastrzębskiego-Zdroju.