Przed nami finałowy turniej LOTTO SuperLIGI

To będzie jedno z największych tenisowych wydarzeń w tym roku w Polsce. W dniach 21-22 grudnia w Łodzi odbędzie się Final Four LOTTO SuperLIGI w tenisie ziemnym, w którym udział wezmą cztery najlepsze kluby w kraju. Co więcej, mecze o medale rozegrane zostaną w Atlas Arenie, co jeszcze bardziej podniesie rangę wydarzenia. Transmisja meczów finałowych LOTTO SuperLIGI od 12:30 w niedzielę 22 grudnia w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go.