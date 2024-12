Na igrzyskach skradła serca fanów, dziś może zostać sportowcem roku. To świetna sprinterka

To zawodniczka, która wzbudza wielkie emocje wśród polskich kibiców. Jedni ją kochają, a drudzy wręcz przeciwnie. Ewa Swoboda jest najlepszą polską sprinterką w ostatnich latach. Należy do ścisłej czołówki w Europie na dystansie 100 metrów. Regularnie walczy o wysokie cele na międzynarodowych zawodach. Dziś ma szansę na zostanie najlepszym sportowcem Polski w 2024 roku, choć nie należy do grona faworytek.