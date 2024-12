Przebojem wdarł się na parkiet w Kraju Kwitnącej Wiśni. Przed nim występ o zwycięstwo

To kolejny polski siatkarz, który świetnie spisuje się w japońskiej lidze. Aleksander Śliwka do Suntory Sunbirds dołączył przed sezonem 2024/2025 i od razu zaczął imponować wielkimi umiejętnościami. Przebojem wszedł do gry po urazie, teraz jest bliski pierwszego wielkiego sukcesu w Kraju Kwitnącej Wiśni.