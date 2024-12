Nici z wielkiego powrotu. Gwiazda nie zagra w Polsce. Wybrała egzotyczny kierunek

Valentina Diouf, była siatkarka ŁKS-u Commercecon Łódź, obrała nowy kierunek w swojej karierze. Zawodniczka do niedawna występowała jeszcze we francuskim klubie Volley Mulhouse Alsace, ale po rozwiązaniu z nim kontraktu postawiła na niespodziewany transfer. Tym samym nie sprawdzą się pogłoski o jej domniemanym powrocie do Polski.