Barcelona w poważnych tarapatach. Gwiazda odejdzie w trakcie sezonu?

FC Barcelona stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z rejestracją Daniego Olmo do rozgrywek ligowych. Hiszpański pomocnik, który dołączył do klubu latem za 65 milionów dolarów, może stać się wolnym zawodnikiem, jeśli "Duma Katalonii" nie zdoła zarejestrować go do końca roku. Zespoły z angielskiej Premier League uważnie śledzą rozwój sytuacji i czekają na okazję do przedstawienia swoich ofert 26-latkowi.