Kwalifikacje w Oberstdorfie za nami. Koszmar Dawida Kubackiego!

Zakończyły się kwalifikacje do pierwszego konkursu kolejnej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Czterech z pięciu Polaków, którzy zakwalifikowali się do niedzielnych zmagań w Oberstdorfie, poznało swoich rywali w parach w systemie KO. Jedynym z “Biało-Czerwonych”, któremu nie udało się awansować do konkursu, był Dawid Kubacki.