To już oficjalnie! Słynny siatkarz zmienił klub. W tej lidze jeszcze nie grał

Tym samym potwierdziły się doniesienia "La Gazzetta dello Sport", która kilka dni temu informowała, że po rozegranym w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia meczu z Cucine Lube Civitanova Zaytsev pożegna się z ekipą Mint Vero Volley Monza, w której występował od września, i przeniesie się do ligi tureckiej.

Już dzień po wygranym przez wicemistrzów Włoch 3:2 spotkaniu, Monza ogłosiła, że 36-letni atakujący odchodzi z drużyny, a Galatasaray zaprezentowało go jako nowego gracza swojego zespołu oraz opublikowało w mediach społecznościowych powitalną wiadomość od Zaytseva.

Jak podało Galatasaray na swoim profilu na Instagramie, utytułowany zawodnik podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu. W drużynie ze Stambułu będzie występował m.in. razem z mistrzem olimpijskim Jeanem Patrym oraz z innym włoskim siatkarzem Jirim Kovarem.

Galatasaray zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ligi tureckiej (9 zwycięstw, 3 porażki), z sześciopunktową stratą do prowadzącego Ziraatu Bankkart Ankara.

Zaytsev przez lata był jednym z liderów reprezentacji Włoch. z którą sięgnął po dwa medale olimpijskie - brązowy w 2012 roku w Londynie i srebrny w roku 2016 w Rio de Janeiro. W dorobku ma też m.in. dwa tytuły wicemistrza Europy (2011, 2013).

Na scenie klubowej Zaytsev najwięcej sukcesów święcił z Civitanovą, dla której grał w latach 2012-2014 (wówczas zespół znany był jeszcze jako Cucine Lube Banca Marche Macerata) i 2021-2024. W jej barwach dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Włoch (2014, 2022), a także wygrał Puchar CEV (2015). Mistrzem Italii był także z Perugią, z którą w 2018 roku obok "scudetto" wywalczył też krajowy puchar.

Poza Civitanovą i Perugią wieloletni gwiazdor kadry Italii we włoskiej lidze grał też w klubach z Latiny (2007-2008), Rzymu (2008-2012) i Modeny (2018-2020), a ostatnio we wspomnianej Monzy. Występował także w lidze rosyjskiej (Dynamo Moskwa 2014-2016, Kuzbass Kemerowo 2020-2021) oraz w Katarze (Al Arabi). W Turcji do tej port jeszcze nie grał. Okazję do debiutu w rozgrywkach SMS Grup Efeler Ligi będzie miał 4 stycznia w spotkaniu Galatasaray przeciwko On Hotels Alanya Belediyespor.

GW, Polsat Sport