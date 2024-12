Były zawodnik PSG wzmocnił szeregi Orlen Wisły Płock! Wyraźny cel Chorwata

Na najbliższe pół roku, do końca sezonu 2024/25, drużynę piłkarzy ręcznych Orlen Wisły wzmocnił 34-letni i mierzący ponad dwa metry chorwacki rozgrywający Luka Stepancic. Jego zadaniem jest zwiększyć szansę płocczan na awans do fazy play off Ligi Mistrzów.