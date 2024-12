LeBron James skończył 40 lat. To ewenement, aż trudno uwierzyć

James w NBA występuje od 2003 roku, kiedy z numerem jeden w drafcie został wybrany przez Cleveland Cavaliers. W 2008 został najmłodszym koszykarzem w historii, który zdobył 10 000 punktów. Pięć lat później miał na koncie już 20 000 pkt (również jako najmłodszy w historii), a w 2018 roku 30 000.

Najlepszym strzelcem wszech czasów w NBA został w lutym ubiegłego roku, gdy wyprzedził występującego w latach 1969-89 Kareema Abdula-Jabbara. Od tamtego czasu ściga się już tylko ze sobą. Żaden inny aktywny obecnie koszykarz nie ma nawet 30 000 pkt. W marcu James przekroczył 40 tys. punktów, a jeszcze w tym sezonie może pokonać barierę 42 tys.

W dorobku ma cztery tytułu mistrzowskie (2012, 2013, 2016, 2020), wszystkie okraszone nagrodą dla najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) finałów. Dwa pierwsze zdobył z Miami Heat, kolejny z Cavaliers, a ostatni z Los Angeles Lakers. Nadal występuje w barwach ekipy z "Miasta Aniołów". Jego kontrakt jest ważny do końca sezonu 2025/26.

W październiku przeszedł do historii wraz z synem Bronnym, którego Lakers wybrali latem w drafcie, gdy razem pojawili się na parkiecie w drugiej kwarcie meczu z Minnesota Timberwolves.

James cztery raz był MVP sezonu (2009, 2010, 2012, 2013), a aż 20-krotnie, co jest rekordem, wybierano go do Meczu Gwiazd. Z reprezentacją USA w 2008, 2012 i 2024 roku zdobywał olimpijskie złoto.

PAP