Gwiazdor znowu zabłysnął! Kolejne triple-double

Koszykarze New York Knicks pokonując we własnej hali Utah Jazz 119:103 odnieśli dziewiąte z rzędu zwycięstwo w lidze NBA. Z kolei serbskim środkowy Denver Nuggets Nikola Jokic odnotował już 14. w tym sezonie tzw. triple-double, a jednej asysty zabrakło mu, by osiągnął to w pierwszej połowie.