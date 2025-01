Polski siatkarz trafił do szpitala! To może oznaczać dla niego przedwczesny koniec sezonu

Rafał Faryna na początku października przeszedł z Trefla Gdańsk do bułgarskiej drużyny Neftochimik Burgas. Jak się okazuje, polski atakujący w noc sylwestrową trafił do szpitala i na początku stycznia przeszedł operację. Jego klub poinformował, że zawodnika zabraknie w rywalizacji o Puchar Bułgarii, a być może nie zagra nawet do końca sezonu.