Pierwsza taka gala FEN! Znamy walkę wieczoru

1 marca po raz pierwszy w ponad 11-letniej historii FEN organizacja zawita do Częstochowy. W walce wieczoru do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu przystąpi Wawrzyniec Bartnik (10-4, 5 KO), który będzie miał okazję zrewanżować się Jackowi Jędraszczykowi (9-4, 3 KO, 1 SUB) za porażkę przed dwoma laty.