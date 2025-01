Król-Walas i Kwiatkowski wracają do gry! Transmisja TV i stream online

Czas na kolejne zawody Pucharu Świata w snowboardzie. Tym razem sportowcy udadzą się do Szwajcarii, by rywalizować w przepięknie położonym Scuol. Transmisja Pucharu Świata w Scuol już w sobotę 11 stycznia w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.