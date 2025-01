Iga Swiatek’s possible path to the Australian Open title



R1 - Siniakova



R2 - Sramkova / Volynets



R3 - Anisimova / Raducanu / Alexandrova



R4 - Kalinskaya / Azarenka



QF - Navarro / Kasatkina / Sakkari



SF - Rybakina / Paolini / Svitolina / Collins / Haddad Maia / Keys



F -… pic.twitter.com/7CwXdKuG5r