Andy Murray został trenerem. Poprowadzi Novaka Djokovicia! Ważna deklaracja

Brytyjczyk, który karierę zakończył po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jako zawodnik zmierzył się w latach 2006-2022 z Djokovicem 36 razy, doznając 25 porażek, w tym czterech w finale w... Melbourne.

- Myślę, że jestem jedną z osób, którym łatwiej będzie zrozumieć tę stronę medalu i zachowanie "Nole". Wiem, że nie jest łatwo być na korcie samemu ze swoimi emocjami i wiem, jaki to stres. Jeśli czasami będzie chciał dać upust emocjom, nawet wobec mnie czy całego swojego sztabu, to dam sobie z tym radę. Niech wyraża siebie tak, jak chce, byle dawał z siebie wszystko i dołożył maksimum starań, by wygrywać kolejne mecze - tłumaczył Murray.

37-letni Szkot, który jest... tydzień starszy od Djokovica, przyznał, że nie spodziewał się, iż zawodnik z Belgradu poprosi go o pomoc w takim charakterze. Zaznaczył też, że zgodził się dopiero po tym, jak "zielone światło" dała jego żona - Kim.

- Kiedy zaczną się mecze, to spodziewam się, że i u mnie pojawi się stres. Nigdy nie jest łatwo, kiedy próbuje się osiągnąć wielkie rzeczy - wskazał Murray. - Ale mam nadzieję, że koniec będzie wspaniały - dodał.

Djokovic - 24-krotny triumfator imprez Wielkiego Szlema w singlu, były lider światowego rankingu, który pierwszą pozycję zajmował rekordowe 428 tygodni - powalczy w Melbourne o 11. tytuł. W pierwszej rundzie ruszającego w niedzielę turnieju spotka się z Amerykaninem Nisheshem Basavareddym.

Poprzedni sezon nie był udany dla Serba, ale zdołał zdobyć w Paryżu złoty medal olimpijski, ostatnie wielkie trofeum, którego brakowało w jego bogatej kolekcji.

Murray to trzykrotny zwycięzca zawodów Wielkiego Szlema. Ma też w dorobku dwa złote medale olimpijskie w grze pojedynczej, a rok 2016 zakończył na szczycie rankingu ATP.

