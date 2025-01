Nie żyje Andrzej Kraśnicki

Kraśnicki w latach 2003-2005 piastował stanowisko prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, w latach 2006-2021 prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a potem prezesa honorowego tej federacji. Był szanowanym członkiem i ekspertem wielu komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, wielokrotnym szefem Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie.

Kraśnicki w latach 2010-2023 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jednym z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC), członkiem Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), a także prezesem Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

Był aktywnym promotorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w obszarze korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, współinicjatorem wydarzeń promujących Polskę poza jej granicami poprzez kulturę i sztukę. Współorganizował koncerty muzyki klasycznej na rzecz promocji więzi sztuki ze sportem.



Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2024).

Prezes Kraśnicki od zawsze związany był ze sportem. Uprawiał piłkę ręczną, a w połowie lat 60. był zawodnikiem juniorskiej i młodzieżowej kadry narodowej. Pracował jako trener tej dyscypliny, a także jako instruktor narciarstwa i ratownik wodny.



Miał 75 lat. W ostatnich miesiącach zmagał się z chorobą.

PKOL, ZPRP