Polscy hokeiści zaczęli uniwersjadę od porażki z Amerykanami. W poniedziałek oficjalny start uniwersjady w Turynie

Oficjalnie uniwersjada rozpocznie się w poniedziałek wieczorem, ale hokeiści zainaugurowali już turniej w sobotę. Polski zespół swój pierwszy mecz rozegrał w niedzielę, a na początek spotkał się z jednym z głównych faworytów do złota, czyli reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Polacy przegrali 2:6, a gole dla biało-czerwonych zdobyli Jakub Musioł w pierwszej i Karol Moś w drugiej tercji. Amerykański zespół szybko objął prowadzenie 3:0 i kontrolował przebieg gry. Polacy strzelili gole przy stanie 3:0 (na 3:1) i 5:1 (na 5:2).

– Większość zawodników, która przyjechała do Turynu, występowała w rozgrywkach Ligi Akademickiej AZS, która zainaugurowała swoje rozgrywki w ubiegłym roku. Skorzystaliśmy również z części zawodników, którzy na co dzień reprezentują barwy klubów ekstraklasy. Czy jesteśmy mocnym zespołem? Zobaczymy. Na pewno z części zawodników nie mogliśmy skorzystać, choćby z graczy, którzy właśnie rozpoczynają udział w mistrzostwach świata do lat 20. Ta grupa chłopaków podczas zgrupowania pokazali, że są bardzo dobrze zmotywowani, wiedzą po co przyjechali na uniwersjadę i chcą pokazać, że hokej jest w ich sercach – dodaje Dworzak.

Szef PUHA uważa, że uniwersjada w Turynie może być nie tylko punktem zwrotnym dla polskiego hokeja, ale również bardzo ważnym elementem rozwoju karier tych zawodników.

– Dla wielu z tych chłopaków jest to pierwsza tak duża impreza, a mecze z takimi zespołami jak Stany Zjednoczone, Słowacja, Japonia, czy Ukraina, to spotkania, które są nieosiągalne dla naszego hokeja. Gramy w niższych dywizjach, a na uniwersjadach możemy z nimi zagrać. Nadrzędnym celem jest określenie miejsca, w jakim jesteśmy, bo jako hokej uniwersytecki dopiero rozpoczynamy naszą przygodę w Polsce – podkreśla.

W kolejnych meczach zimowej uniwersjady w Turynie polscy hokeiści zmierzą się z Ukrainą (14 stycznia, godz. 20), Słowacją (16 stycznia, godz. 20) oraz Japonią (17 stycznia, godz. 16.30).

32. Zimowa Uniwersjada w Turynie oficjalnie rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 23 stycznia. Akademicka Reprezentacja Polski liczy 82 zawodniczki i zawodników, którzy będą rywalizować w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju na lodzie, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, freestyle’u (narciarstwo i snowboard), short tracku, snowboardzie alpejskim, narciarstwie wysokogórskim oraz w para narciarstwie alpejskim i biegowym.

Polska – Stany Zjednoczone 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)

Bramki dla Polski: Jakub Musioł i Karol Moś.

Polska: Szymon Klimowski – Eryk Schafer, Bartosz Schmidt, Karol Moś, Jakub Musioł, Stanisław Drozd-Niekurzak – Michał Jaracz, Patryk Napiórkowski, Łukasz Długopolski, Jakub Wenker, Kacper Malasiński – Marcin Szlomski, Natalian Dobrzeniecki, Michał Sadowski, Antoni Dziurdzia, Adam Laskowski – Igor Ratajczak, Oliwier Ksiondz, Brian Gruca, Mateusz Malinowski, Dominik Kasprzyk. Trener: Grzegorz Klich.

