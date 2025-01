Gdzie obejrzeć mecz Hypo Tirol Innsbruck - Aluron CMC Warta Zawiercie?

Aluron CMC Warta Zawiercie uda się do Innsbrucka, by tam w ramach piątej kolejki Ligi Mistrzów zmierzyć się z Hypo Tirolem. Kto wygra to spotkanie? Transmisja meczu Hypo Tirol Innsbruck - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.