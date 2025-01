Pafiakos Pafos zagra z Asseco Resovią w pierwszym meczu rundy play-off Pucharu CEV siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie i przybliży się do awansu do ćwierćfinału? Jak rzeszowscy siatkarze poradzą sobie na Cyprze? Relacja live i wynik na żywo z meczu Pafiakos Pafos – Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.