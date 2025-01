Szczęsny o swojej czerwonej kartce. "Życie bez strachu może cię czasem zranić"

FC Barcelona pokonała w finale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt 5:2. W meczu wystąpiło dwóch Polaków - Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Polski golkiper prezentował się bardzo solidnie, ale tylko do 55. minuty. Wtedy bramkarz "Blaugrany" sfaulował niefortunnie Kyliana Mbappe, a następnie ujrzał czerwony kartonik. Teraz zawodnik ocenił całą sytuację.

ZOBACZ TAKŻE: Szczęsny wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Odpowiedź trenera Barcelony była jednoznaczna

"Tak, podjąłem złą decyzję i zostałem odesłany z boiska w moim pierwszym El Clasico! Tak, to nie jest szczególnie miłe uczucie. Niemniej, doświadczenie pozwala mi spojrzeć na sprawy z innej perspektywy. We wrześniu przeszedłem na piłkarską emeryturę i cieszyłem się życiem na plażach i polach golfowych Marbelli. Cztery miesiące później mogłem zagrać w meczu, który wcześniej oglądałem tylko w telewizji lub grając w FIFĘ. I nigdy nie zamierzałem się ukrywać i grać w tę grę, bojąc się podejmowania trudnych decyzji i ryzyka. Można by pomyśleć, że to właśnie ta postawa spowodowała, że otrzymałem tę czerwoną kartkę. Wolę myśleć, że to właśnie ta postawa doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz i to dzięki mojej, czasami nierozsądnej odwadze, mogę teraz cieszyć się moim pierwszym trofeum, jako zawodnik Barcelony! Życie bez strachu może cię czasem zranić, ale uwierz mi, w zamian dostajesz niesamowitą przygodę! Kocham tę grę!" - napisał w swoim poście na Instagramie Szczęsny.

Były bramkarz m.in. Juventusu oraz AS Roma będzie pauzował w rozgrywkach Pucharu Króla przez jeden mecz w konsekwencji za otrzymaną kartkę. Oznacza to, że na pewno nie wystąpi w środę w 1/16 finału przeciwko Betisowi Sewilla.

Szymon Stępień, Polsat Sport