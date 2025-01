Cała piłkarska Polska żyje zamieszaniem związanym z występami reprezentacji Biało-Czerwonych na PGE Narodowym. Czy uda się znaleźć porozumienie pomiędzy operatorem obiektu a Polskim Związkiem Piłki Nożnej? Czy kadra jednak przeprowadzi się na Stadion Śląski? Co na to władze polityczne? O tym wszystkim porozmawiamy w specjalnym wydaniu Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.