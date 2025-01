"Mój styl zawsze należał do tych bardziej agresywnych"

W sobotę i niedzielę w Dreźnie odbędą się finałowe zmagania mistrzostw Europy w short tracku. Na starcie nie zabraknie reprezentantów Polski, którzy dotychczas na mistrzostwach Starego Kontynentu wywalczyli 12 medali. W Niemczech jedną z naszych kandydatek do walki o podium będzie Kamila Stormowska. – Cele są zawsze te same, niezmienne. Mam nadzieję, że będzie fajna walka o medale – zapewnia nasza łyżwiarka. Transmisje zawodów na żywo w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport 2 oraz w Polsat Box Go.