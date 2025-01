Polacy z dużymi nadziejami przed mistrzostwami Europy. "Naszym celem jest zdobycie medalu"

– Jestem gotowy mentalnie i fizycznie, żeby zdobyć medal indywidualnie i nie ukrywam, że jest to moim celem, ale nie podpalam się, bo short track bywa nieprzewidywalny i nie jesteśmy w stanie przewidzieć finalnego wyniku – mówi przed rozpoczęciem ME w short tracku w Dreźnie reprezentant Polski, Michał Niewiński. Transmisje sobotnio-niedzielnych finałów na żywo w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.