Już w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarek dojdzie do hitowego starcia PGE Grot Budowlani – ŁKS Commercecon. Kto wygra derby Łodzi? Gdzie można obejrzeć to spotkanie? Transmisja meczu PGE Grot Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.