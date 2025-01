The Warriors MMA 5. Transmisja TV i stream online

W sobotę pierwsza polska gala MMA na antenach Polsatu Sport. W Wieluniu czekają nas emocje podczas The Warriors MMA 5. W karcie walk starcia w różnych formułach. Czeka nas także walka rycerska. Transmisja gali The Warriors MMA 5 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na Polsat Box Go.