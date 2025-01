Skąd się wziął tenisowy Wielki Szlem? Poznaj tajemnicę prestiżowych turniejów

Wielki Szlem to cykl czterech najważniejszych turniejów tenisowych w roku. Zaczyna się on podczas Australian Open w Melbourne, a kończy na US Open w Nowym Jorku. Marzeniem i poniekąd spełnieniem kariery każdego tenisisty jest sięgnięcie po klasycznego Wielkiego Szlema, czyli wygranie wszystkich zawodów w jednym roku kalendarzowym. Jest to niezwykle trudne. Co warto wiedzieć o turniejach wielkoszlemowych?