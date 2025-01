Wyjaśniła się przyszłość Łukasza Piszczka w BVB

36-letni Sahin został zwolniony w środę rano. We wtorek ekipa BVB uległa włoskiej Bolonii 1:2 w spotkaniu Ligi Mistrzów. Była to jej czwarta z rzędu porażka we wszystkich rozgrywkach. W tym roku ekipa z Dortmundu jeszcze nie zdobyła ani jednego punktu.

Po powrocie z Włoch z dziennikarzami spotkał się dyrektor Borussii Ricken, który poinformował, że z klubu odchodzi nie tylko Sahin, ale i jego asystent Piszczek. Obaj pracowali z pierwszą drużyną Borussii od lata ubiegłego roku.

ZOBACZ TAKŻE: Kropla, która przelała czarę goryczy. Trener giganta zwolniony po porażce w Lidze Mistrzów

Według Rickena Polak nie będzie kontynuował współpracy z BVB ze względu na solidarność ze zwolnionym Sahinem.

Tymczasowym trener Borussii, która zajmuje 10. pozycję w Bundeslidze, został opiekujący się do tej pory drużyną do lat 19 Mike Tullberg.

Zdaniem niemiekich mediów w gronie kandydatów do zastąpienia Sahina są m.in. Holender Erik ten Haga, który ostatnio trenował Manchester United, i Niemiec Roger Schmidt, który prowadził Benfikę Lizbonę. Nie jest jasne, czy Borussia Dortmund zaprezentuje nowego trenera przed sobotnim meczem Bundesligi z Werder Bremą czy drużynę poprowadzi tymczasowy szkoleniowiec.

PAP