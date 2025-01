Szczęsny ofiarą krytyki portugalskich mediów! "Osłabił zespół"

Portugalskie media krytycznie odniosły się do postawy Wojciecha Szczęsnego w bramce w Barcelony we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów w Lizbonie z Benficą i oceniły, że Polak gra efektownie, ale ryzykownie, a jego błędy przyczyniły się do utraty dwóch goli. Mimo to hiszpański zespół wygrał 5:4.