LM siatkarek: Numia Vero Volley Milano – VakifBank Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

To będzie hit ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń siatkarek. Vero Volley Milano podejmie VakifBank, a stawką tego starcia będzie pierwsze miejsce w grupie C. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Numia Vero Volley Milano – VakifBank Stambuł na Polsatsport.pl.