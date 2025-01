Trzy gwiazdy reprezentacji Polski opuszczają PlusLigę! To będą hitowe siatkarskie transfery

Po zakończeniu obecnego sezonu PlusLigi, trzej czołowi siatkarze reprezentacji Polski trafią do zagranicznych klubów. Tomasz Fornal, o czym mówiło się od dawna, zagra w Ziraat Bankasi Ankara. Norbert Huber trafi do Wolfdogs Nagoya. Do ligi japońskiej wróci też najprawdopodobniej Bartosz Kurek.