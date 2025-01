Wyjaśniła się przyszłość siatkarskiego gwiazdora. To w tym klubie zagra

Ran Takahashi to jedna z największych gwiazd światowej siatkówki. Japończyk przez kilka lat występował we Włoszech, aby w zeszłym roku wrócić do ojczyzny i zasilić szeregi Suntory Sunbirds. Teraz klub z Kraju Kwitnącej Wiśni informuje o przedłużeniu kontraktu z 23-latkiem.