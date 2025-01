Polak poszuka swojej szansy na awans w rankingu! "Znów będę wysoko"

Stanioch doskonale rozumie, jak trudne czeka go zadanie, ale nie przejmuje się przesadnie presją, ponieważ dawno zdążył się do niej przyzwyczaić i świetnie znosił napięcie w starciach z Mohoumadim, Fordem, Talarkiem czy Jackiewiczem.

– Sam nie czuję się underdogiem, ale lubię, gdy inni stawiają mnie w tej roli. Motywują mnie walki z wysoko ustawioną poprzeczką, przez co mam lepsze nastawienie mentalne na samą walkę i całe przygotowania – zapewnia Stanioch.

Piątkowi rywale od wielu lat mieszkają w tym samym mieście – Szczecinie. Nie utrzymują jednak ze sobą relacji, a znają się jedynie z dawnej rywalizacji amatorskiej i wspólnych sparingów, które ostatni raz miały miejsce przed rokiem. – Mieszkamy w jednym mieście, ale trenujemy w innych klubach, sparowaliśmy zaledwie kilka razy. Ostatni raz przed walką z Kajetanem Kalinowskim około roku temu.

Zawodnik BKS Skorpion Szczecin zdaje sobie sprawę z tego, że wygrana nad Pawłem Stępniem wywinduje go bardzo wysoko w rankingach. Kilka lat temu Łukasz Stanioch był notowany przez WBC w kategorii super średniej, a teraz może przejąć pozycję rywala, który od dłuższego czasu okupuje 9. miejsce w wadze półciężkiej.

– Oczywiście jest to dla mnie dodatkowa motywacja i duża szansa, żeby znowu wskoczyć wysoko w ranking. Bardzo się z tego powodu cieszę. Włożyłem naprawdę dużo pracy w przygotowania i wierzę, że przełoży się to na zwycięstwo w tej walce – mówi Stanioch.

Od momentu porażki z Khorenem Gevorem w 2022 roku coś przestało grać w boksie Łukasza. Wygrał jeszcze rewanżową walkę z Robertem Talarkiem, ale potem w wyższym limicie zremisował z Maksem Miszczenką i przegrał po zaciętym pojedynku z Kajetanem Kalinowskim. Sam Stanioch uważa, że to tylko chwilowy zakręt w karierze, a wszystko wkrótce wróci do normy.

– Na pewno nie czuję się wypalonym zawodnikiem, po prostu nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak sobie to zaplanujemy. W mojej karierze było sporo pecha, ale nigdy w siebie nie zwątpiłem i wierzę, że najlepsze dopiero przede mną. A co do formy, to jestem o nią spokojny. Możecie spodziewać się bardzo mocnej walki! – kończy zawodnik BKS Skorpion Szczecin.

Karta walk gali Babilon Boxing Show w Żyrardowie:

Walka wieczoru o pas WBC Francophone w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

10 x 3 min - Paweł Stępień (20-1-1, 12 KO) vs Łukasz Stanioch (9-2-1, 1 KO)

Walka w wadze ciężkiej (pow. 101,6 kg):

6 x 3 min - Maciej Smokowski (4-0, 1 KO) vs Jacek Gałązka (3-0, 2 KO)



Walce kobiet w limicie do 66,5 kg:

6 x 3 min - Adrianna Jędrzejczyk (3-0, 1 KO) vs Estheliz „La Negrita” Hernandez (7-2, 5 KO)



Walka w wadze cruiser (do 90,7 kg):

4 x 3 min – Marek Kurtyka (2-0, 1 KO) vs Łukasz „Brodacz” Załuska (0-5)



Walka w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

4 x 3 min - Kazik Kunicki (1-0) vs Patryk Bartosik (0-1)

Gala Babilon Boxing Show w Żyrardowie odbędzie się w piątek 31 stycznia o godzinie 19:00. Transmisja gali w Super Polsat, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go.

Informacja prasowa