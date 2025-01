Collins wycofała się z prestiżowych turniejów! Problemy skandalistki?

Iga Świątek nie zamierza odpoczywać po wymagającym Australian Open. Polka już niedługo wystartuje w turnieju WTA w Abu Zabi, by później przenieść się do Dohy, a na końcu do Dubaju. Według najnowszych doniesień, w każdym z tych turniejów ma zabraknąć jednej z jej ważnych rywalek - Danielle Collins.