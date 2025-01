"Moim zadaniem jest podejmowanie decyzji. To dwaj świetni bramkarze, ale moim wyborem jest "Tek". Staram się robić to, co jest najlepsze dla drużyny" - powiedział Flick na konferencji prasowej.

Szczęsny jest piłkarzem "Dumy Katalonii" od 2 października. Dołączył do zespołu po tym, jak poważnego urazu doznał podstawowy bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Przez długi czas Flick stawiał jednak nie na Polaka, a na Penę, zmiennika kontuzjowanego Niemca. Szczęsny wystąpił za to w trzech z ostatnich pięciu oficjalnych spotkaniach, w tym w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (5:2).

Po siedmiu z ośmiu kolejek fazy ligowej Champions League Barcelona ma 18 punktów i jest już pewna miejsca w pierwszej "ósemce", dającego bezpośredni awans do 1/8 finału.

PAP