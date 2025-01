Fajdek, Skrzyszowska, Włodarczyk. Plejada gwiazd trenuje w RPA

RPA leży na półkuli południowej, więc w styczniu jest tam środek lata. Skrzyszowska na Instagramie podzieliła się zdjęciami i filmami z treningów na malowniczo położonym stadionie. Lekkoatletka pod okiem swojego ojca i trenera ćwiczyła również na siłowni.

Na początku 2024 roku Sułek-Schubert urodziła syna, ale mimo to wystartowała w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, choć osiągane przez nią wyniki były znacznie gorsze od jej rekordów życiowych. W 2025 roku rekordzistka Polski w siedmioboju i pięcioboju zapowiada jednak powrót na szczyt.

Sułek-Schubert po sezonie letnim zakończyła współpracę z Markiem Rzepką, a tymczasowym trenerem został jej mąż Kacper Schubert, który uprawiał biegi przez płotki i zakończył lekkoatletyczną karierę w 2021 roku.

Rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk rozpocznie zgrupowanie w Stellenbosch już w środę i będzie tam trenować do końca lutego. Natomiast w styczniu wykuwała formę w katarskiej Dausze.

Fajdek opublikował film, na którym rzuca młotem bez koszulki. Dodał do niego filtr przedstawiający płatki śniegu. "Śnieg pada, ale trzeba robić" - skomentował żartobliwie.

Poprzedni sezon był rozczarowujący dla 35-letniego młociarza. Nie zdobył medalu igrzysk w Paryżu i nie stanął na podium mistrzostw Europy w Rzymie. Tegoroczne mistrzostwa świata odbędą się we wrześniu w Tokio, gdzie w 2021 roku Fajdek wywalczył olimpijski brąz.

W Potchefstroom trenują także biegaczki średniodystansowe Weronika Lizakowska i Sofia Ennaoui. Lizakowska w Paryżu czasem 3.57,31 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 m. Na Instagramie opublikowała film przedstawiający, jak biega za swoim trenerem Zbigniewem Królem, który jeździ na rowerze. Ennaoui w RPA miała okazję biegać w towarzystwie Brytyjki Keely Hodgkinson - mistrzyni olimpijskiej w biegu na 800 m z Paryża.

"Sport to całe moje życie – nie tylko pasja, ale także sposób na kształtowanie charakteru, pokonywanie własnych ograniczeń i ciągły rozwój. To chwile pełne emocji, radości z sukcesów i nauki z porażek. Dzięki niemu czuję się silniejsza, bardziej zmotywowana i spełniona. Sport uczy mnie dyscypliny, wytrwałości i szacunku do innych. To coś więcej niż aktywność fizyczna – to styl życia, który daje mi energię i cel każdego dnia. Pozdrawiam z kolejnego zgrupowania w Potchefstroom" - napisała Ennaoui.

W lutym i w marcu w Potchefstroom będą trenować natomiast polskie chodziarki: Katarzyna Zdziebło i Olga Chojecka.

Natomiast płotkarze Jakub Szymański, Damian Czykier i Klaudia Wojtunik pod okiem trenera Mikołaja Justyńskiego przygotowywali się do sezonu halowego na Teneryfie. 19 stycznia podczas mityngu w Luksemburgu Szymański poprawił własny rekord Polski w biegu na 60 m ppł. Czykier otworzył sezon wynikiem 7,60, natomiast Wojtunik - 8,12.

"Spodziewaliśmy się wyniku około 7,45, który także byłby rekordem Polski. Początkowo taki czas wyświetlił się po finale, więc byłem zadowolony, że udało mi się coś urwać z tego rekordu. Natomiast potem, gdy rozmawiałem ze spikerem pokazał się wynik 7,41, czego się kompletnie nie spodziewałem, bo nie czułem tego, gdy biegłem" - powiedział Szymański w relacji na Instagramie.

Zwieńczeniem sezonu halowego będą mistrzostwa Europy w holenderskim Apeldoorn (6-9 marca) i mistrzostwa świata w chińskim Nankinie (21-23 marca). Wcześniej odbędą się liczne halowe mityngi z udziałem polskich gwiazd, w tym Orlen Cup w Łodzi (8 lutego) i Copernicus Cup w Toruniu (16 lutego).

KP, PAP