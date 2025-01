Siatkarze z Zawiercia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Po dwóch setach wszystko było jasne

W meczu 6. kolejki Ligi Mistrzów siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie wygrali w Sosnowcu z Allianz Milano 3:0. Polski klub musiał wygrać w tym starciu dwa sety, by zająć pierwsze miejsce w grupie C i awansować do ćwierćfinału. Jurajscy Rycerze spełnili ten warunek i dołączyli do Jastrzębskiego Węgla i PGE Projektu Warszawa, które wywalczyły awans już w poprzedniej serii spotkań.