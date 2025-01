Borussia Dortmund kontra Szachtar Donieck to środowe spotkanie Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Szachtar Donieck na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

W sezonie 2024/2025 w fazie zasadniczej LM po raz pierwszy występuje 36 drużyn (wcześniej w rozgrywkach uczestniczyły 32 zespoły), które rywalizują nie w grupach, a w formacie ligowym. Każda ekipa w pierwszej części zmagań rozegra po osiem spotkań zaliczanych do jednej, wspólnej tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Lewandowski bezkonkurencyjny. Za rok i za dwa lata może być podobnie



Przed losowaniem UEFA podzieliła uczestników na cztery koszyki po osiem zespołów. Pary, które wyłonione zostały przez specjalny program komputerowy, zostały stworzone tak, aby każda ekipa zmierzyła się raz - u siebie i na wyjeździe - z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. W fazie ligowej żaden zespół nie mógł trafić na krajowego rywala ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.



Faza ligowa potrwa do 29 stycznia 2025. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.



Finał tej edycji Champions League zostanie rozegrany 31 maja przyszłego roku w Monachium.



Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Szachtar Donieck na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport