Yacine Louati w poprzednim sezonie stanowił o sile Asseco Resovii Rzeszów. Obecnie siatkarz broni barw Allianz Power Volley Milano, ale sporo mówi się o jego powrocie do klubu z Podkarpacia. Z pewnością zachęcić może go do tego... polska kuchnia, którą raczył się po ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów.