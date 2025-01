Wielkie gwiazdy lekkoatletyczne w Toruniu. ORLEN Copernicus Cup znów ze światową czołówką

Dużymi krokami zbliża się jedenasta już edycja ORLEN Copernicus Cup, czyli jednego z najlepszych halowych mityngów lekkoatletycznych na świecie. W zawodach w Toruniu, które zaliczają się do złotej kategorii cyklu World Athletics Indoor Tour, już 16 lutego po raz kolejny wystąpią największe gwiazdy na świecie. – Mówię to co roku, ale mityng znów będzie najlepiej obsadzony w historii – deklaruje Krzysztof Wolsztyński, dyrektor zawodów.